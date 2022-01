Herstellersuche wie ehem.die Site

Hallo und guten Abend,

nach sehr langer Zeit wollte ich wieder einmal die website wer liefert was nutzen und siehe da.... die ist nicht mehr so wie sie war.

Suchte man z.B. ein bestimmtes Produkt bzw. den hersteller für das bestimmte Produkt, so wurde man dort sehr schnell fündig.

Gab ich z.B. Gartenpumpe ein, bekam ich eine sehr, sehr große Auswahl von Hersteller angezeigt.

Dies ist nun leider nicht mehr so. Diese Website hat sich kpl. verändert.



Habt Ihr evtl. einen Tip welche Website mir da weiterhelfen könnte, wenn ich wieder einen Hersteller für best. Produkte suche?

Vielen Dank und noch einen netten Abend.



LG