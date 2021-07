„Corona: Wer hatte Nebenwirkungen vom Impfen?“

Da muss man halt versuchen, die Oberarmmuskalatur wieder zu entspannen. Wie gesagt, ich spreche aus eigener Erfahrung. Vor 2 Jahren hatte ich bei einer Grippeschutzimpfung ähnliche Beschwerden

Das liegt aber nicht nur an Spannung der Muskulatur. Ich bin und war da schon immer entspannt. Nachdem ich als junger Mensch 15 Jahre Shotokan-Karate betrieb, habe ich gelernt, Schmerz weitestgehend als nervliche Illusion zu betrachten und kann ihn fast zu 100 % ignorieren (nur ein 4fach-Bruch des linken Sprunggelenks hat mich arg an die Grenzen getrieben; das ging ne Viertelstunde gut und dann war ich doch plötzlich vor Schmerz an der Grenze zur Ohnmacht).

Und so'n winziger Pieks im Oberarm kommt überhaupt nicht bei meinen Rezeptoren an. Ich bin vielfach gegen Grippe geimpft worden - aber solche Beschwerden von einem schmerzenden Oberarm hatte ich bis zur Corona-Impfung nie.

Und das setzte auch nicht am Tag der Impfung ein, sondern erst am nächsten Tag. Und es schmerzte nur, wenn ich den Arm senkrecht nach oben reckte. Der Schmerz dauerte dann auch nur einen Tag.

Meine Ärztin sagte mir, dass ein schmerzender Oberarm tatsächlich zu den typischen Impfkomplikationen bei Biontec gehört.

Das ist jedoch easy und: https://www.youtube.com/watch?v=R850VmhL3UI

Meine Frau hatte ne Kreuzimpfung zuerst mit Astra und da lag sie 2 Tage flach, erhöhte Temperatur und Durchfall. Die Folgeimpfung mit Moderna und danach war sie 4 Tage komplett außer Gefecht. Hohe Fieber, Schüttelfrost, Erbrechen und ein böser Erschöpfungszustand. Genauso wie bei einer heftigen Grippe. - Aber dann war auch wieder gut.

Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf die Impfung. Das hat was mit dem individuellen Immunsystem zu tun. - Sagte mir auch meine Ärztin.