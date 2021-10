„Account erstellen“

Hallo an alle,

in der Regel ist es doch so, dass man bei einer Erstellung eines Accounts eine Bestätigungsmail erhält. In dieser Mail wird man eventuell noch begrüßt und letztendlich durch bestätigen eines Links in der Mail der Account eröffnet. So kenne ich es bei allen erstellten Accounts. Jetzt habe ich ein Account eröffnen wollen, worauf ich auch eine Bestätigungsmail erhalten habe. In dieser Mail ist weder ein Anschreiben noch ein Link sondern nur ein Anhang mit attachment.htm enthalten und würde sich per Browser öffnen lassen. Da ich diesen Vorgang überhaupt nicht kenne, würde ich euch lieber mal im Vorfeld fragen, ob das so seine Richtigkeit hat und ich diesen Anhang öffnen sollte?

Für eure Antworten bedanke ich mich schon jetzt einmal.

MfG

Svai