Zahlungen im Internet ausführen – so geht es

(Foto: Pixabay)

Sie möchten eine oder mehrere Zahlungen im Internet ausführen?

Zunächst ist es so, dass Sie im Netz mehrere Möglichkeiten haben, Zahlungen auszuführen. Sie können zum Beispiel selbst eine klassische Banküberweisung im Internet ausführen. Alles was Sie brauchen ist ein Zugang zum Online Banking.

Wo müssen Sie Zahlungen im Internet ausführen?

Mit Zahlungsmethoden wie Paysafecard, E-Wallets und Kreditkarten, ist es wesentlich einfacher geworden, Zahlungen im Netz auszuführen. Sehr häufig müssen Sie eine Zahlung online durchführen, wenn Sie in einem Online Shop einkaufen. Weitere Zahlungen online erfolgen in vielen Online Casinos. Bei diesen Orten haben Sie keine andere Möglichkeit mehr, als Ihre Zahlung online auszuführen. In Online Shops besteht immer noch die Möglichkeit, Zahlungen offline auszuführen. Sie können zum Beispiel das Geld dem Briefboten geben.

Wie können Sie Geld günstig im Urlaub auszahlen?

Wenn Sie im Urlaub sind und nach einer Möglichkeit suchen, Geld günstig auszuzahlen, sollten Sie Western Union oder Moneygram in Betracht ziehen. Bei diesen Zahlungsmethoden kann nicht viel schief gehen. Erstaunlicherweise sind die Gebühren für eine Auszahlung via Internet sehr gering. Während Sie bei der Auszahlung mit einer Kreditkarte um die zwei Prozent plus Wechselgebühren zahlen, bezahlen Sie bei einer Auszahlung mit Western Union gerade mal drei bis vier Euro. Dabei handelt es sich um einen Fixpreis, der für viele Summen gilt. Bei der Auszahlung mit der Kreditkarte ist das anders. Sie zahlen eine Gebühr, die prozentual nach oben und abhängig von der auszuzahlenden Summe ansteigt. Dadurch kann es schnell sehr teuer werden.

Die Auszahlung über Western Union oder Moneygram ist sehr einfach. Wenn Sie ein deutsches Konto haben, können Sie über Sofort Ihre Summe bei Western Union auszahlen lassen.

Flugtickets und Hotels über Sofort buchen

Neben PayPal hat sich auch Sofort einen guten Namen gemacht. Mit Sofort können Sie sicher und schnell eine Zahlung im Internet ausführen lassen. Möchten Sie zum Beispiel ein Flugticket kaufen, werden Sie auf das Sofort Portal weitergeleitet, wo Sie die Daten Ihrer Bank eingeben. Anschließend leitet Sofort das Geld an den Anbieter weiter. Das funktioniert auch sehr gut für Hotelbuchungen.

Zahlung mit PayPal

PayPal ist bis heute ein sehr guter Zahlungsanbieter. PayPal wird fast überwall verwendet. Sie müssen PayPal lediglich mit Ihrem Bankkonto oder mit Ihrer Kreditkarte verbinden und schön können Sie schnell und sicher eine Zahlung ausführen. Die Zahlung mit PayPal wird als sehr sicher angesehen wie es bei der Zahlung mit Sofort der Fall ist. Allerdings haben Sie hier den Nachteil, dass Sie PayPal zunächst mit Ihrem Bankkonto verbinden müssen. Dieser Prozess kann einige Tage in Anspruch nehmen. Bei Sofort müssen Sie dies nicht tun. Sofort bucht den Betrag schnell und einfach von Ihrem Konto ab. Sie müssen dazu lediglich die Zugangsdaten für Ihr Online Banking eingeben.

Wie Sie sehen, gibt es zur Kreditkarte und PayPal viele Alternativen, um im Internet Zahlungen auszuführen. Wenn Sie im Urlaub sind, kann sich die Auszahlung mit Western Union oder Moneygram durchaus lohnen. Meistens kommen Sie dadurch günstiger weg.