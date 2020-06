Wie sich die Technik verändert hat..

Vor über 35 Jahren hatte ich mal ein Elektroden-Schweißgerät. Das Teil hatte ein unglaubliches Gewicht und wenn man es einschaltete, wurden die Lichter dunkel...

Ich kam mit dem Ding nie zurecht und ein Schweißkurs hatte ich auch nie.

So im Laufe der Jahre hat sich allerdings in Haus und Garten so einiges metallisches angesammelt was eben defekt war (Ziergitter Beinchen ab, Rollenhalterung ausgebrochen usw. usw. und auch defekte Edelstahlteile.

Jetzt habe ich mich mal schlau gemacht und bin geplättet

Digitale Elektroden-Schweißgeräte eine Nummer größer als eine Zigarrenkiste und ein Gewicht von um die 2 Kg.

Na, das wollte ich jetzt aber wissen!

Ich habe mir so ein Teil bestellt und es kam gestern. Angeschlossen, 2mm-Elektrode rein (hatte ich mitbestellt) und einfach mal losgelegt.

https://www.amazon.de/gp/product/B07KKZ1SJJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1

Das hat auf Anhieb super gut funktioniert, musste aber diesem Schweißschild schweißen, der der bestellte Schweißhelm erst heute kommt.

Sofort kam der Handwerker in mir durch und habe mit einen Schweißmagneten aus einem alten großen Lautsprechermagnet mit Ferritkern zusammen geschweißt (10er Stehbolzen mit Mutter angeschweißt)

Sowas in der Art meine ich:

https://www.amazon.de/s?k=schwei%C3%9Fmagnet+masse&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_1

Dann den Magnet an den Schraubstock geklatscht, das zu schweißende Teil eingespannt und es hat einwandfrei funktioniert.

Natürlich gibt es auch andere Schweißtechniken, ich wollte aber unbedingt ein Elektroden-Schweißgerät.

Wer also "Handwerklich" begabt ist und noch eine ruhige Hand führt, kann sich für kleines Geld ein wirklich nützliches Spielzeug anschaffen....

Gruß