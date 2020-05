„Stört mein Kühlschrank meinen PC?“

Hallo liebe Nicklesianer,

kann es sein, dass ein Kühlschrank einen PC stören kann?

Mein Kühlschrank macht sporadisch so ein "knallendes" Geräusch, ich vermute, es kommt vom Kompressor oder irgendeiner anderen Komponente, die zur Kühlung aktiviert wird.

Gerade eben hörte ich Musik über Kopfhörer (der Kopfhörer hat eine USB-Soundkarte, die an einem aktiven Hub hängt), Lautstärke war so auf 4 eingestellt, also nicht wirklich laut.

Mein Kühlschrank machte oben genanntes Geräusch und zeitgleich wurde die Musik deutlich lauter, der Lautstärkeregler blieb aber auf 4 stehen.

Eventuell hängt auch noch damit zusammen, wenn ich in dem Moment per Mikro was aufnehme, dann wird nur noch sehr lautes Rauschen aufgenommen.

Kühlschrank und PC hängen natürlich nicht an der gleichen Steckdose, aber der Kühlschrank an einer Steckdose in einer offenbar nachträglich eingebauten Trockenbauwand (vielleicht Verkabelungspfusch?)

Kann so was sein, dass beim Einschalten des Kühlschrankkompressors irgendeine Stromspitze entsteht, die im gesamten Stromkreis meiner Wohnung auftritt und den PC beeinflusst?

Könnte man das mit solchen Überspannungsschutz-/Netzfilterstreckdosenadaptern in den Griff bekommen?

Bin auf eure Antworten gespannt.