„Probleme beim Schreiben von Texten und e-mails“

Seit kurzem kann ich keine Texte oder e-mails mehr schreiben, ohne dass der Cursor mitten im Schreiben wie wild umherspringt, er markiert auch unmotiviert ganze Absätze. Ich benütze zwei Notebooks, eines unter Windows 7 und eines mit Windows 10, das Problem ist bei beiden dasselbe, und zwar sowohl, wenn ich nur in Word schreibe, als auch beim e-mailen. Also vermute ich, dass es am uralten Outlook liegt, das mir mein Mann da draufgespielt hat, ich glaube, es ist das 2012er. Ich glaube auch nicht, dass es sich um einen Virus handelt, ich habe bei beiden Geräten den Avira schon mehrfach darübergejagt, ohne wirkliches Ergebnis. Da ich sehr viel schreibe und zwar sowohl Texte für mich privat oder Briefe, als auch e-mails an meine Freunde, die verstreut in der halben Welt leben, bin ich ziemlich gebremst in meinen Aktivitäten. Da ich "von der Schreibmaschine komme", bevorzuge ich halt als älteres Semester diese Form der Kommunikation vor der mit WhatsApp, das ich allerdings wegen der Fotoversendung sehr schätze und sehr wohl auch täglich verwende. Trotzdem wäre mir an Hilfe dabei sehr gelegen, mein Problem zu beheben, wie auch immer. Ich bin für alle Tipps und Vorschläge dankbar, nehme auch gerne neue Programme ins Auge, nur - meinen Mann würde ich trotz allem gerne behalten .... *ggg* Vielen Dank für Eure Hilfe und liebe Grüße aus Salzburg!