„Problem mit Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz“

Lesen bildet ungemein sagt man da...

Stimmt natürlich. Allerdings interessiert mich da die Firmengeschichte bestenfalls peripher...

Und das verlinkte "Handbuch" habe ich tatsächlich noch in meinen Unterlagen - ordentlich, wie ich manchmal bin.... Trotzdem danke dafür. Aber hilfreich war es in meinem Fall nicht unbedingt. - Hilfreich war hingegen der telefonische Support von Schneider Electric, den viele große Firmen in der Form schon längst abgeschafft haben - bedauerlicherweise.

Wichtig ist mir nur, dass ich tatsächlich und offensichtlich einen kompetenten Supporter an der Leine hatte und die Firma auf das Teil 20 Jahre Garantie bietet, mir jetzt ein neues Gerät zuschicken wird und der ganze Prozeß nicht länger als 5 Minuten dauerte. Großes Lob an Schneider Electric.

20 Jahre Garantie - wo gibt es denn sowas sonst noch? - Abgesehen davon, dass ich das Gerät bei meinem örtlichen Großhändler BWZ für 50 € gekauft habe und es heute direkt bei Schneider Elektric etwas mehr als 71 € kostet, ist das in meinen Augen ein "great deal" wie der gefährliche Dämlack Trump sagen würde........