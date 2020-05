„Perversionen“

Wonderbra

Und ich hab mir schon nen Knoten ins Hirn überlegt, wo da der Übersetzungsfehler zugeschlagen hat. - Aber das ist natürlich erstmal 'ne schlüssige Erklärung.

Andererseits dürfen aber doch durchaus weibliche Brüste gezeigt werden - solange nur die Nippel verdeckt sind - und die verdeckt ein Wonderbra doch?

Habe früher mal auf meiner Homepage auf der Startseite das Prinzip "Sex sells" verhonepipeln wollen und das hier als Startseite gehabt:

Das hat genau 3 Tage gedauert, bis meine Seite bei Google nicht mehr angezeigt wurde. Damals konnte man in Hamburg noch einen telefonischen Support bei Google anrufen - und hatte sogar einen Menschen am Apparat. - Die Dame erklärte mir, dass meine Seite wg. dezidiert sexueller Inhalte gesperrt wurde.

Mein Einwand, dass man bei Google doch nur "Porno" in die Suchmaske eingeben müsse, und es würden völlig ungefiltert die übelsten Hardcore-Seiten angezeigt, wollte sie nicht gelten lassen und ging nicht drauf ein (oh ja, die haben wahrscheinlich sponsored Links gehabt - pekunia nun olet oder so.....). - Auch, dass das doch nur eine von mir gezeichnete Comic-Figur wäre und darauf bestimmt keiner onanieren würde, zog nicht und auch nicht, dass das mein Logo wäre....

Sie machte mir dann den Vorschlag, dass ich doch Bumerangs wie einen BH über die Nippel drapieren könne. - Was ich dann auch tat - und einen Tag später war meine Seite wieder da.

Lustig ist, dass Petra am Gürtel einen Vibrator trug, aber den haben die immer übersehen....