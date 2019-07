„Wahnsinn: Bund zahlte 2018 73 Millionen Euro für Microsoft-Lizenzen“

(...) dass die mit dem Büropaket in der Cloud gespeicherten Daten in den USA abgegriffen werden könnten (...)

Was ist daran neu? Das ist so seit es die MS-Cloud gibt. Auch Google kann in der Google-Cloud gespeicherte Dateien analysieren. Aber deshalb muss man doch MSO und Google-Office nicht gleich verteufeln. Mal davon abgesehen wird niemand gezwungen Dateien in der Wolkenwelt zu speichern. Ich lehne die Wolkenwelt ab. Ich speichere nur lokal, das geht nach wie vor. Zudem gibt es in Deutschland sichere Onlinespeicher nach deutschen Sicherheitsstandards, z.B. bei T-Systems in München, natürlich muss man auch bereit sein dafür zu zahlen. Und deshalb werde ich MSO auch weiterhin empfehlen, mit dem Hinweis auf die Möglichkeit lokal zu speichern und die MS-Cloud möglichst zu meiden.