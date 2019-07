Wahnsinn....

73 Millionen Euronen hat der Bund im Jahr 2018 für MS-Lizenzen bezahlt.

Hier nachzulesen: https://www.heise.de/newsticker/meldung/73-Millionen-Euro-pro-Jahr-Kosten-fuer-Microsoft-Lizenzen-beim-Bund-steigen-4466370.html?wt_mc=rss.ho.beitrag.rss

Und ausgerechnet das Verteidigungministerium zahlt am meisten dafür, dass man sich von den Amis von vorne bis hinten ausschnüffeln lässt!

Ich sag' da lieber nix zu..... :-((

Nachtrag: An Schulen wird gerade davor gewarnt, Office 365 zu benutzen - weil "Hessens Datenschutzbeauftragter Michael Ronellenfitsch warnt, dass die mit dem Büropaket in der Cloud gespeicherten Daten in den USA abgegriffen werden könnten."

Link dazu: https://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschuetzer-Einsatz-von-Microsoft-Office-365-an-Schulen-ist-unzulaessig-4466156.html?wt_mc=rss.ho.beitrag.rss