„Fotos von gelöschten Datenträgern "Nothing's Lost in Numbers" in einer Ausstellung in Suttgart“

Gelöschte Daten: Hängen hier meine Bilder? ist auf der Homepage der Galerie Kernweine unter dem Ausstellungsnamen zu lesen

Die Fotografen Romano Dudaš und Felix Gärtner haben im Internet aus aller Welt 31 „leere“ Speicherkarten gekauft und hunderte Fotos darauf mit einfachen Mitteln wieder hergestellt.

Aus den Fotos haben sie eine raumfüllende Collage erstellt, die unter dem Titel "Nothing's Lost in Numbers" in der Galerie Kernweine in Stuttgart gezeigt wird.

Es werden dabei keine Gesichter direkt gezeigt, die Künstler wollen mit der Ausstellung auf eine Sicherheitslücke aufmerksam machen.

In einem Gespräch im Deutschlandfunk hat der Fotograf Romano Dudaš über die Ausstellung in Stuttgart gesprochen, über Fahrlässigkeit beim Umgang mit Bildern auf Datenträgern und über Veränderungen im Fotografieren und der bei Nutzung von Fotos seit der Digitalisierung.

„Die Bilder waren nicht für fremde Augen bestimmt.“

Weitere Berichte zu der Ausstellung gibt es auch hier bei t-online und bei bei heise.de

