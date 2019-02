Einstellhilfe f?r IPCamera eeGeek 1080 gesucht

Hallo.

Habe eine eeGeek1080 installiert, Funktioniert ok. M?chte aber den Aufnahme-Ausschnitt ?ndern und die Empfindlichkeit. Macht jedesmal 1 Bild wenn die Katze durchl?uft. Kann ich das verstellen?

Bitte um Kontaktaufnahme. Aber bitte bitte keine Hinweise wie:Schau doch mal im Handbuch nach usw.

Desweiteren such ich ein Programm wie "Bitkines " aber in DEUTSCH,komme mit den Einstellungen nicht klar, da Englisch.

Gibt es so eines?

Danke und Gru?