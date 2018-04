Der langjährige Windows-Chef Terry Myerson verlässt Microsoft in einem großangelegten Unternehmensumbau. Der Software-Riese wird in zwei neue große Bereiche aufgeteilt, wie Microsoft-Chef Satya Nadella am Donnerstag ankündigte. Der eine wird sich auf Cloud-Dienste und künstliche Intelligenz konzentrieren, der andere auf „Erlebnisse“ und Geräte.

Wozu soll das gut sein? Besser für ein börsenorientiertes Unternehmen? Geldverschiebungen, so das man noch weniger Steuern zahlen muss?

Quelle:

http://www.krone.at/1681299