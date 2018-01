„Normales Ärgernis - fehlende Rechnungen bei Amazon-Bestellung“

Rechnungen gibt es bei Amazon häufig nur per Nachfrage.

Vielleicht bin ich ein Ausnahmefall bei Amazon, ein "permanenter Ausnahmefall". Die Rede ist von der Nerverei sich immer manuell um Rechnungen kümmern zu müssen. Wenn ich irgendwo irgendwas im Internet bestelle, dann erwarte ich, dass der Lieferung entweder eine Papierrechnung beiliegt oder die wenigstens per Email kommt. Letzteres beinhaltet leider schon mal das Problem, eine Email-Rechnung nicht zu übersehen. Denn: das Bestellen mehrerer Artikel von mehreren Anbietern bei Amazon löst typischerweise eine Email-Lawine aus: zig Bestellbestätigungen, Versandbestätigungen - ein gefundenes Fressen für den Spam-Filter.

Was mich bei Amazon restlos ankotzt: es scheint zunehmend der Normalfall zu sein, dass Anbieter überhaupt keine Rechnung schicken. Gerade bei geschäftlichen, steuerlich relevanten, Bestellungen ist das ärgerlich. Spekulieren die Anbieter bewusst darauf, dass Rechnungen beziehungsweise das manuelle Anfordern selbiger gerne mal übersehen wird?

Fällt auf, dass zu einer Amazon-Lieferung keine Rechnung beigefügt oder versandt wurde, dann bleibt nur manuell Nachhaken. Das heißt sich bei Amazon einloggen, zum Bereich "meine Bestellungen" gehen, dort das betroffene Produkt suchen und die Rechnung anfordern. Exakt dieses Anfordern der Rechnung macht Amazon dann überraschend einfach. Oben rechts beim Aufklappfeld "Rechnung" wird sofort erkennbar die Option "Rechnung anfordern" angeboten.

Dann erscheint ein vorgefertiges "Email-Fenster" mit dem passenden Betreff und man muss als Mail-Inhalt nur noch manuell so was wie "Rechnung bitte" rein schreiben. Irgendwann, vielleicht ein paar Tage später kommt dann die Rechnung meist per Email - falls man sie nicht übersieht, weil sie vielleicht vom "Spam-Filter" vertilgt wurde.

Recht verdächtig ist wohlgemerkt, dass es bei Amazon extra einen vorgefertigten Mechanismus zum Anfordern von Rechnungen gibt. Eigentlich sollten fehlende Rechnungen doch ein Ausnahmefall sein, oder?