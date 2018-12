Hallo an alle.

Ich benutze kein Handy, werde es auch nicht tun. Nicht das ich altmodisch binn. Nur diese ganze gefrickele mit so viele Apps und noch dazu flache Ziegelsteine in die Hosentaschen zu tragen wird es ecklig. Sicherlich die Apps kann ich ja selber entscheiden was ich drauf haben will. Nur es ist nervig. Zu erst das ganze gefrickele mit die Sicherheit und und und.

Fuer mich normal ein Handy fuer anrufe. Es ist auch nicht was gegen die Technik zu sagen. abe ich erledige alles vom Buero aus und fertig. Ja ich zahle auch noch Bar.

https://www.zeit.de/digital/mobil/2018-12/apple-pay-digitales-bezahlen-deutsche-bargeld

Gruss

Sascha