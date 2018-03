„Altes Sprichwort,,Neue Besen kehren gut´´in der Politik“

Hallo!

Möchte auf ein neues Thema in der Politik aufmerksam machen.Deutschland wird bald die Digitalnation so schreibt der Newsticker von Heise online.

Na da kommt Deutschland in Schwung mit der CSU Politikerin Dorothee Bär.Und bald geht es mit dem Flugtaxi quer durch old oder durchs digitale Germany.Naja die Bayern haben was drauf,bloß ob wir das erleben? Fortschritt wäre schon akzeptabel aber mit dieser Studie

Der Autobauer Daimler stellte bereits seine Vision von fliegenden Autos in einer Computer-Animation vor: der Volocopter.

Quelle: dpa/Daimler Ag-Global Communication

siehe Foto

Nur fliegen ist schöner,vileicht auch nur auf einer Traum Wolke

Gruß

Traute