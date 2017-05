Überraschungen nonstop: große Blitzkaufaktion bei Gearbest

Nonstop neue Schnäppchen...

Beim China-Versandhändler gibt es aktuell eine Blitzkaufaktion, nonstop neue Schnäppchen. Zum Zeitpunkt dieses Beitrags gab es beispielsweise das brandneue Vernee Apollo X Phablet für nur rund 162 Euro statt 212 Euro.

Die angeblichen "normalen Preise" sind dem Trend der Zeit gemäß natürlich auch bei China-Shops oft übertrieben hoch angesetzt - also nicht blind ohne Recherche kaufen! Das Vernee Apollo X ist der topaktuelle Nachfolger des Apollo Lite.

Der normale Marktwert dieses Geräts liegt momentan bei mindestens 200 Euro. Das Flashsale-Angebot von 162 Euro ist also ein sehr guter Preis.

Hier geht es zur großen Flash Sale Aktion. Auf der Startseite einfach ein wenig runterscrollen oder auf den großen roten "ON SALE NOW" ("Jetzt im Verkauf") klicken, um zu den aktuellen Angeboten zu gelangen. Wer weiter runter scrollt oder auf "COMING SOON" klickt, erhält auch gleich einen Einblick, welche Schnäppchen als nächste in die Rotation gehen, lediglich deren Preise werden noch nicht verraten. Es lohnt sich in den nächsten Tagen also öfters mal reinzugucken: Zur großen Flash Sale Aktion.

