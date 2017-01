„TV wieder heile durch TESAFILM“

vorab, diesen Beitrag habe ich schon bei Klatsch und Tratsch.... eingestellt aber nicht wiedergefunden, deswegen versuche ich es nochmal hier

Hallo Leute, erst mal nur alles Gute für Euch 2017 und darüber hinaus,

ich habe was, für mich sehr erstaunliches erlebt. Was Anderen eventuell auch helfen könnte

Das muss ich hier los werden, weil, ob wohl ich das für mich im ersten Augenblick für unlösbar gehaltenen Problem selber lösen konnte, was für sich schon alleine mehr als erstaunlich ist.

Denn nach Behebung des Problems sind mehr Fragen da als vorher, und nun kommt Ihr ins Spiel, in der Hoffnung, von Euch Lösungen für die offenen Fragen zu erhalten.

Nun zu Sache zu den Fakten. Die Einleitung musste sein.



Mein TV-Samsung UE 40D5700RSXZG ( 5Jahre alt)hatte mir seit Gestern kurz vor 2017 ab ca. 20°° Uhr nur noch ein Doppeltbild gezeigt, egal welche Quelle ich auch eingestellt habe ob über Antenne oder Blu-ray-Player usw

Darauf hin habe ich gegooglet zu folgender Adresse Fernsehbild defekt - Alles doppelt mit Streifen, Samsung - HIFI-FORUM hier kann man genau sehen wie es bei mir aussah.

Weiter unten kommt dann diese Adresse https://www.youtube.com/watch?v=j7vl7-vZEL8 hab ich angeklickt mir alles angesehen kurz um den Fernseher auf die Schlachtbank Schraubendreher angespitzt, TESAFILM bereit gestellt und los ,genau nach Anweisung.

Jetzt kommst, ........was für mich nicht zu fassen war und mit jeder Schraube die ich gelöst habe stieg auch meine Skepsis und die Frage??? was machst du da eigentlich, mündete in der Erkenntnis "das wirst du niemanden Erzählen wenn ich fertig bin".......... aber jetzt der Knaller...... es hat zu 100% funktioniert. nun muss ich es jedem erzähle auch wenn er es gar nicht wissen will.

Da mein Englisch genau so gut ist wie mein Chinesisch und der Beitrag eben auf englisch ist und eventuelle Erklärungen darin vorkommen sie aber für mich geheim bleiben, würde ich mich über Belehrung und Erklärungen sehr freuen.

Zu mal es für mich technisch gesehen null Peilung ergeben.

Das einzige was mir hierbei in den Sinn kommen könnte " das ist so gewollt schließlich hatte ich ja 5 Jahre Zeit auf einen neuen zu sparen" Denn auf so eine Versteckte Lösung kann man eigentlich nicht so schnell kommen, mit TESAFILM

zu mal ja nicht jeder TV-Mechaniker sein kann und ob die das denn auch alle wissen????

Ich hoffe es haben einige zu ende gelesen und können mein erstaunen verstehen und sind bereit mir entsprechend zu antworten. Auf jeden Fall bedanke ich mich schon mal und wünsche noch mal alles Gute

............................nettermensch