hallo mit meiner Tastatur stimmt etwas nicht.Wenn ich j drücke kommt 1, bei k kommt 2, bei l= 3,bei ö= +, bei u= 4, bei i= 5, bei o= 6 bei m= 0

es zeigt aber in der task DE an .

was ist das wie kann ich das umstellen ?

ich bitte um eine Antwort. Danke

