„Pdf-Download nicht möglich“

Die Datei "Geniale WLAN-Verstärkung..."kann ich nur

als Ausdruck herunterladen, als pdf-Datei wird mir

folgendes angezeigt:Unable to load the address! Seite

nicht gefunden - Fehler 404Die gewünschte Seite existiert

nicht auf unserem Server.

Ich habe mein Win 7-System Neu-installiert, habe ich irgend

ein Programm zum Öffnen dieser Datei nicht installiert oder

liegt das an den Add-Ons. Habe sie zwar alle der reihe nach

deaktiviert und trotzdem hat sich nichts geändert

Vielen Dank für die Hilfe.

