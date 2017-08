Markieren von Texten funktioniert nicht mehr richtig.

Hallo ich bräuchte einmal eure Hilfe.

Das Markieren funktioniert nicht mehr richtig, wenn ich z.B. einen Text oder ein Wort oder Bild markiere um es zu kopieren, verschieben sich Buchstaben oder alles was ich markieren will und wenn ich dann loslasse um es zu kopieren ist die Markierung weg. Auch kann ich auf dem Desktop nichts mehr an einen anderen Platz des Desktop verschieben. An was kann es liegen? Bei der Funkmaus habe ich es mit neuen Batterien versucht, aber an dem liegt es nicht. Kann es sein, dass die Funkmaus spinnt, oder mein Laptop?

Es macht mich ganz irre.

Ich bitte euch um eine hilfreiche Antwort.