Gearbest: jetzt große Herbstaktion mit limitierten Schnäppchen

Bei Gearbest gibt es eine große Herbstaktion mit ständig wechselnden limitierten Topangeboten. Die Aktion läuft von 6. bis 25. September, es lohnt sich bestimmt öfter mal reinzuschauen: zur großen Gearbest Herbstaktion.

Online-Shopping direkt in China ist nicht nur Smartphones und Tablets längst ein Geheimtipp. Dort kann eigentlich alles Erdenkliche bestellt werden und es fallen meist auch keine Versandkosten an.

Interessant ist auch der Kauf von "Kleinkram". LED-"Leuchtbänder" gibt es beispielsweise in zig Varianten und erheblich günstiger als bei uns (Übersicht siehe hier) - und bekanntlich kommt auch derlei Ware aus unseren Shops ohnehin aus China.

Man muss halt lediglich die etwas längere Versandzeit, meist 2 Wochen, in Kauf nehmen. Ein echter Tipp sind übrigens die 2 Meter langen LED-Strips mit USB-Anschluss für gerade mal 5,47 Euro (zuzüglich 27 Cent Versandkosten). Die kann man prima an die Rückseite eines Flach-TVs (oder sonstige Bildschirme) kleben und via USB-Stromversorgung über den TV wird diese Hintergrundbeleuchtung dann automatisch mit dem TV ein-/ausgeschaltet.