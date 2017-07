„Blackout / Stromausfall“

Passend zu der verlinkten Schwarzmalerei zur Abhängigkeit vom elektrischen Strom habe ich gerade eine Feature von 35 min im Deutschlandfunk gehört :Kupfer - Element der Zwietracht - Link zum Audio

Also ohne Kupfer geht so manches nicht in unserem Leben, auch wenn das gar nicht so wahrgenommen wird.

Und eine wichtige Rolle hat Kupfer schon in der Vergangenheit gespielt. Spannend erzählt und gar nicht lang.

Gruß,

Anne