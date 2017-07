„Batterie M?ll oder aufladen?“

Hallo User,

?berall wird auf den Batteriem?ll geschimpft. Ist ja nun besser geworden mit der R?cknahmeverpflichtung. Trotzdem die Frage: lassen sich z.B. 3 Volt Lithiumzellen aufladen? Oder ist das was f?r den M?ll?

Alkalibatterien aufladen geht ja inzwischen. Problem - auslaufen nach mehrmaligem Laden.



Lithium soll ja so schwer zu finden sein oder nicht?

Eben weg in den M?ll!!



Danke im voraus f?r den verbrauchten Hirnschmalz.



neugier1

