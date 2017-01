Hi

Ich habe im Dezember letzten Jahres eine Bestellung aufgegeben per online shop und Überweisung .

Knappe 60 € weg und seitdem trotz mehrmaligem Anschreiben keine Ware. Am Telefon auch keine Reaktion.

Kann man polizeilich per Anzeige was erreichen? Mittlerweile stellte sich raus das dieser Laden professionell die Leute abzockt u nie Ware losschickt.

