„Ab Juni: Engpässe bei FRITZ!Boxen und Smartphones?“

...und gerade im Radio:

Vorratsdatenspeicherung wird wieder gekippt. Seit Jahren: Hin und her. Zu der VDS kann man stehen, wie man will, aber das ständige hin und her verunsichert die Internet-Industrie in Europa. Es ist ja nicht so, dass in den großen Rechenzentren ein großer Schalter ist, den man einfach betätigen kann.