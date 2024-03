Youtube und die Veränderungen

Youtube, d. h. Google fühlt sich zu arm. Deshalb versucht man alles, um entweder im großen Stil Werbung durchzudrücken (Scriptblocker? Kein Youtube!) oder eben Youtube Prime für teuer Geld unter die Leute zu bringen.

Ist es euch auch schon aufgefallen, dass man praktisch gar nichts zu sehen bekommt, wenn man nicht die Hosen runterlässt und alles zulässt? Verlauf und History speichern lässt, Scriptblocker deaktiviert?

Und Spielfilme in HD gucken? Pustekuchen! Bezahle, kaufe Prime oder Prime Light!

Aber: Es gibt einen Trick, wie man das umgehen kann. Dazu braucht man nur eine andere Suchmaschine als Google - natürlich.

Ich benutze dazu Startpage - meine Standard-Suchmaschine. Ich gebe einfach Folgendes in die Adressleiste ein: "Youtube ganzer Film HD"

Dann wird mir ein beliebiger HD Film angeboten - der hier:

https://www.startpage.com/do/dsearch?q=youtube+ganzer+Film+HD&cat=web&language=deutsch

Den habe ich als Bookmark gespeichert. OK. - Den ruft man dann auf und lässt ihn anlaufen. Dann muss man rechts in die Leiste gehen und noch einen anderen Film aufrufen. Und schon da fällt auf, dass man plötzlich die ganzen Filme, die man auf normalem Weg nur noch in 480 bis 720 p zu sehen bekommt, alle in HD findet. Die Plattform Moviedome ist ein schönes Beispiel dafür.

Hat man den 2. Film am Laufen, kann man auch einen neuen Tab öffnen und dort einfach "Youtube.com" eingeben und schon sieht man alles wieder so, wie es in der Vergangenheit war. Auch ohne Verlauf und History zu speichern oder angemeldet zu sein und mit aktivem Scriptblocker. Plötzlich ist alles wieder wie vor der großen Änderung.

Ist ein wenig aufwändig, aber wenn man sich erstmal einen HD-Film als Bookmark gespeichert hat, geht das Ratzfatz. Also, wer Startpage.com noch nicht als Standardsuchmaschine hat und auf YT weiterhin kostenlos Filme in HD oder 4 K ohne Werbung sehen will, sollte sich Startpage zulegen.

Und keine Sorge, wenn man dann mal Google nutzen will, weil da z.T. doch andere Suchergebnisse auftauchen, die Startpage (trotz genutzter Google-Engine) nicht zeigt, geht das ja dennoch immer noch mit der Funktion "einmalig Google nutzen". Übrigens: Was Startpage i.d.R. unterdrückt sind die sog. "sponsored Links", also die beworbenen.....