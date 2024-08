Grad das Mailprogramm aufgemacht und ich staunte:

Zum ersten Mal habe ich eine Mail auf "Wienerisch" gelesen von einen mir unbekannten User, der irgendwie versucht, das man ein Programm verwenden soll. (Na sicher!)

Aus dem Quelltext:

I woitat eich kurz was vaz=C3=B6hn: Wisst's eh no, wia i vor f=C3=BCnf Joah=

r an da Uni Wien studiert hob? Jetzt hob i mi endlich dazua aufg'rafft, eic=

h zu schreibn und zu daz=C3=B6hn, wos i seit 2015 so treib.



=



I moch jetzt wos mit am Programm, des hoa=C3=9Ft Noysi. Des is a Wahnsinn, =

sog i eich! Fia Team-Kommunikation und Zusammenarbeit gibt's nix Besseres. =

Mocht's oafoch Spitze zum Nutzen und bringt an Haufen Vorteile fia olle.

Ich sage nur: Netter Versuch!

------------

Übersetzung Wienerisch in das Deutsche *g*

vaz=C3=B6hn: das sollte eigentlich vazöhn heissen, also erzählen.

daz=C3=B6hn: wie oben, dazöhn = erzählen

hoa=C3=9Ft = hoaßt = heißt