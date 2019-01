„Werbefritzen werten meine iP-Adressen ständig falsch aus“

... und steuern Werbemüll ein auch hier bei Nickles.

Dagen kann man sich ja erwehren, darum geht es gar nicht.

Nur, warum nimmt man (heute) an, ich habe meinen Internetzugang in Neubiberg? Der "SpeedMonitor" z.B. gibt richtige Daten an.

Lästig - und obendrein technisch unfähig, das geht zu weit...

Es reicht auch, damit ständig mit offenkundig frei erfundenen Stellenangeboten behelligt zu werden!

Diese gehen übrigens, gemeinsam mit den Lügen aus dem Krebsgeschwür PAV, was ganz allgemein nicht bekannt ist, auch in die Fantasie-Statistiken der Fälscherwerkstatt für die Bundesagentur für Arbeit ein...

Schönen Sonntag noch!