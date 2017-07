Hier mal so ein paar Gedanken zu einer Softwareschmiede...

...die hier auch gerne in Asbach-Uralt-Threads angepriesen wird:



http://spam.tamagothi.de/2017/07/27/anfrage-zur-kooperation-mit-easeus/



Es ist schon bemerkenswert, wie ein angeblich so dolles Zeuch über diverse Umwege angepriesen werden muss wie weiland das Sauerbier.



Wird etwas als kostenlos angepriesen, dann kann man davon ausgehen, dass da bei kommerziellem Kram immer ein Pferdefuss dranhängt oder wie hier, wo dann über solche Wege versucht wird, über fremde Seiten zu werben, Daten abzugreifen und gleichzeitig noch über derartige Berichte seine Seite aufzuhübschen mit "Kritiken" scheinbar zufriedener Kunden, die man vorher selber angepingt und zum Schreiben aufgefordert hat.



Da die Diskussion über Werbung auch hier immer mal wieder aufflammt, ich sehe diese in allen Formen als überflüssig an.



Wenn ein Produkt etwas taugt, hat es keine Werbung nötig. Im Gegensatz dazu dient Werbung in erster Linie dazu, Menschen etwas anzudrehen, egal ob sie es tatsächlich nötig haben oder nicht. Ohne Werbung könnten Produkte im Gegensatz zu den Ausgaben der Werbeindustrie sogar billiger sein, weil die Kosten für die Werbefirmen selbst wegfielen.

So btw. ist der Gehalt an Informationen über ein Produkt in der Werbung praktisch null, während Allgemeinplätze oder für die Funktion sinnlose Features hervorgehoben werden.



Abseits des speziellen Falls gibt es zu diesem Thema Einiges an lesenswerter Literatur.

