„Zurückgehaltene EU-Studie zeigt einen nur geringen negativen Einfluss von Raubkopien“

Laut Bericht von Netzpolitik.org ist der EU-Abgeordneten Julia Reda (Piraten) gelungen ein interessantes Dokument zu befreien.

In der laut Deckblatt bereits 2015 entstandenen Studie "Estimating displacement rates of copyrighted content in the EU" wurden zwei Fragen untersucht:

Wie beeinflussen Online-Urheberrechtsverletzungen den Verkauf von urheberrechtlich geschützten Inhalten?

(Im Original: "How do online copyright infringements affect sales of copyrighted content?") Wie viel sind Online-Urheberrechtsverletzer bereit, für urheberrechtlich geschützte Inhalte zu zahlen?

(Im Original: "How much are online copyright infringers willing to pay for copyrighted

content?")

Das Untersuchungsergebnis zur ersten Frage war offenkundig nicht dazu geeignet eine Verschärfung von Urheberrechten zu unterstützen: Abgesehen von aktuellen Kinofilmen konnten keine statistisch signifikanter negativer Einfluss von Urhberrechtsverletzungen auf den Verkauf von urheberrechtlich geschützten Inhalten festgestellt werden.

Das Untersuchungsergebnis zur zweiten Fragen zeigt u.A., dass die Preise von Filmen und Serien über der maximalen Zahlungsbereitschaft von 80% der befragten liegen.

Der insgesamt 307 Seiten umfassende Ergebnisbericht wird von Netzpolitik.org auch zum Download bereitgestellt. Metadaten wie eine doi oder ISBN fehlen in dem angebotenen Dokument und sind mit roten Hervorhebungen als unvollständig gekennzeichnet.