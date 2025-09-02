Kommunikation, Email, Messenger, Telefone, Chats, VOIP 1.483 Themen, 10.757 Beiträge

Verfolgung starten Optionen
News: Kommunikation, Email, Messenger, Telefone, Chats, VOIP

WhatsApp: Sicherheitslücke auf Apple-Systemen

Olaf19 / 23 Antworten / Baumansicht Nickles

Betroffen sind folgende Versionen:

  • Whatsapp für iOS vor Version 2.25.21.73,
  • Whatsapp Business für iOS vor Version 2.25.21.78 und
  • Whatsapp für Macs vor Version 2.25.21.78

Es besteht die Gefahr, dass man sich Spyware aufsackt, wenn Nachrichten zwischen verschiedenen Geräten synchronisiert werden – d.h. ein Software-Bug verursacht einen Autorisierungsfehler. Die Spyware wird vollautomatisch installiert (Zero Click) und bleibt somit unbemerkt.

Quelle: www.n-tv.de

Olaf19 meint:

Unter dem Einstellungen-Zahnrad unten rechts gibt es einen Menüpunkt Hilfe (bisschen abwärts scrollen); dort steht die genaue Versionsnummer – in meinem Fall die 2.25.22.83, ich bin also nicht betroffen.

Generell spiele ich Updates immer so zeitnah wie möglich ein, um den Cyberkriminellen kein allzu großes Zeitfenster für ihre unlauteren Aktivitäten einzuräumen. Auch die im Artikel erwähnte iOS-Version 18.6.2 habe ich längst installiert (wenn mir auch nicht ganz klar ist, was die in diesem Zusammenhang zu bedeuten hat).

Bleibt sicher, auch mit eurer privaten und beruflichen IT-Umgebung!

Hinweis: Vielen Dank an Olaf19 für das Verfassen der News. Diese News stammt von einem Nickles.de-Teilnehmer. Die Nickles.de Redaktion übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt und die Richtigkeit dieser News.

Bei Nickles.de kann übrigens jeder mitmachen und News schreiben. Dazu wird einfach in einem Forum ein neues Thema begonnen und im Editor die Option "News" gewählt.

Die Welt ist ein Jammertal ohne Musik. Doch zum Glueck gab es Bach, Beethoven, Haendel und Goethe (Helge Schneider)
bei Antwort benachrichtigen
gast1000 Olaf19 „WhatsApp: Sicherheitslücke auf Apple-Systemen“
Optionen

Moin Olaf,

das 18.6.2 habe ich auch auf dem Handy und bis jetzt hat Apple da nichts nachgeschoben.

WhatsApp betreibe ich aber zu 99% am PC (Windows) und da passiert gar nichts...

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
bei Antwort benachrichtigen
Olaf19 gast1000 „Moin Olaf, das 18.6.2 habe ich auch auf dem Handy und bis jetzt hat Apple da nichts nachgeschoben. WhatsApp betreibe ich ...“
Optionen

Moin luttyy,

Eine zeitlang hatte ich auch die Desktop-Version von WhatsApp, die gibt es auch für den Mac. Irgendwann habe ich die aber wieder 'runtergeschmissen. Ich erinnere das nur noch schemenhaft aber man musste beim Programmstart immer das Handy bereithalten und da irgendwelche Synchronisierungen vornehmen. Das war mir auf die Dauer zu umständlich.

CU
Olaf

Die Welt ist ein Jammertal ohne Musik. Doch zum Glueck gab es Bach, Beethoven, Haendel und Goethe (Helge Schneider)
bei Antwort benachrichtigen
gast1000 Olaf19 „Moin luttyy, Eine zeitlang hatte ich auch die Desktop-Version von WhatsApp, die gibt es auch für den Mac. Irgendwann habe ...“
Optionen

Das war auch am Anfang bei mir so, ist aber heute nicht mehr!

Sehr bequem auf einem großen Bildschirm und über die Tastatur...

Vor allen Dingen, wenn ich Videos von meinen Enkelinnen bekomme Küssend

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
bei Antwort benachrichtigen
Olaf19 gast1000 „Das war auch am Anfang bei mir so, ist aber heute nicht mehr! Sehr bequem auf einem großen Bildschirm und über die ...“
Optionen

OK, dann mache ich nochmal einen zweiten Anlauf!

Vielleicht funktioniert das mit der aktuellen Desktop-Version besser...

THX
Olaf

Die Welt ist ein Jammertal ohne Musik. Doch zum Glueck gab es Bach, Beethoven, Haendel und Goethe (Helge Schneider)
bei Antwort benachrichtigen
gast1000 Olaf19 „OK, dann mache ich nochmal einen zweiten Anlauf! Vielleicht funktioniert das mit der aktuellen Desktop-Version besser... ...“
Optionen

Software auf den PC laden, starten und dann einfach im Handy unter WhatsApp das Gerät hinzufügen  (PC)an den Bildschirm halten und schon hast du alle Chats und Nachrichten auf der Kiste...

Ich habe das Icon unten in der Taskleiste und sehe sofort, ob ich eine Nachricht habe mit einer Zahl wieviel.

Handy wird gar nicht benötigt!

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
bei Antwort benachrichtigen
hjb gast1000 „Software auf den PC laden, starten und dann einfach im Handy unter WhatsApp das Gerät hinzufügen PC , an den Bildschirm ...“
Optionen

Habe ich auch schon seit "ewigen" Zeiten - läuft hervorragend und ohne Probleme unter Linux mit dem FF.

Hat man vierundzwanzig Stunden frueher als die uebrigen Menschen recht, so gilt man vierundzwanzig Stunden lang fuer naerrisch. (Antoine de Rivarol)
bei Antwort benachrichtigen
Olaf19 hjb „Habe ich auch schon seit ewigen Zeiten - läuft hervorragend und ohne Probleme unter Linux mit dem FF.“
Optionen

Moin Heinz,

Das heißt, du hast gar keine Desktop-Version von WhatsApp, sondern machst das über den Browser? Also wie so eine Art "Webmailer"?

CU
Olaf

Die Welt ist ein Jammertal ohne Musik. Doch zum Glueck gab es Bach, Beethoven, Haendel und Goethe (Helge Schneider)
bei Antwort benachrichtigen
gast1000 Olaf19 „Moin Heinz, Das heißt, du hast gar keine Desktop-Version von WhatsApp, sondern machst das über den Browser? Also wie so ...“
Optionen

WhatsApp mit der Desktop-Anwendung nutzen

  1. Laden Sie die WhatsApp Desktop-Anwendung für Windows oder Mac von der offiziellen WhatsApp-Website herunter und installieren Sie sie. 
  • Starten Sie die installierte Anwendung auf Ihrem PC. Ein QR-Code erscheint. 
  • Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone, um sich zu verbinden. 
  • Die App öffnet sich nun ohne Browser und kann direkt genutzt werden. 

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
bei Antwort benachrichtigen
hjb Olaf19 „Moin Heinz, Das heißt, du hast gar keine Desktop-Version von WhatsApp, sondern machst das über den Browser? Also wie so ...“
Optionen
, sondern machst das über den Browser?

richtig. Das sieht dann so aus:

Da muss das Mobiltelefon nicht mal an sein. Beschreibung hier: https://www.whatsapp.com/download?lang=de_DE

Hat man vierundzwanzig Stunden frueher als die uebrigen Menschen recht, so gilt man vierundzwanzig Stunden lang fuer naerrisch. (Antoine de Rivarol)
bei Antwort benachrichtigen
Olaf19 hjb „richtig. Das sieht dann so aus: Da muss das Mobiltelefon nicht mal an sein. Beschreibung hier: ...“
Optionen

Danke euch beiden!

Anscheinend bin ich gezwungen, die Methode über den Browser zu nehmen. Die App funktioniert bei mir nicht. Ich kann sie starten, dann heißt es "Willkommen bei WhatsApp!", und wenn ich dann auf "Weiter" klicke, beendet sich die App. Keine Ahnung, was das für einen Sinn haben soll. Vielleicht ist meine MacOS-Version zu neu.

CU
Olaf

Die Welt ist ein Jammertal ohne Musik. Doch zum Glueck gab es Bach, Beethoven, Haendel und Goethe (Helge Schneider)
bei Antwort benachrichtigen
gast1000 Olaf19 „Danke euch beiden! Anscheinend bin ich gezwungen, die Methode über den Browser zu nehmen. Die App funktioniert bei mir ...“
Optionen
Willkommen bei WhatsApp!

Erscheint da nicht in der Mitte eine Art runde Lesecode?

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
bei Antwort benachrichtigen
Olaf19 gast1000 „Erscheint da nicht in der Mitte eine Art runde Lesecode? Gruß“
Optionen

Nee, leider nicht – das ist alles:

Aber wie gesagt, das scheint ein reines Software-Problem zu sein. Ich belasse es dann erstmal beim Zugriff über den Browser.

THX!
Olaf

Die Welt ist ein Jammertal ohne Musik. Doch zum Glueck gab es Bach, Beethoven, Haendel und Goethe (Helge Schneider)
bei Antwort benachrichtigen
Olaf19 Nachtrag zu: „Danke euch beiden! Anscheinend bin ich gezwungen, die Methode über den Browser zu nehmen. Die App funktioniert bei mir ...“
Optionen

Update: ich hätte zuvor Rosetta 2 installieren müssen, sonst funzt das nicht mit WA.

Nun gut, dann belasse ich es erstmal mit der Browserversion.

THX
Olaf

Die Welt ist ein Jammertal ohne Musik. Doch zum Glueck gab es Bach, Beethoven, Haendel und Goethe (Helge Schneider)
bei Antwort benachrichtigen
gast1000 Olaf19 „Update: ich hätte zuvor Rosetta 2 installieren müssen, sonst funzt das nicht mit WA. Nun gut, dann belasse ich es erstmal ...“
Optionen

Leider absolut keine Ahnung von einem Mac Zwinkernd

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
bei Antwort benachrichtigen
Olaf19 gast1000 „Leider absolut keine Ahnung von einem Mac Gruß“
Optionen

Eigentlich ist diese Rosetta-Geschichte ein Vehikel für alte Software, AFAIK für solche Programme, die nativ nur auf den damaligen Intel-Macs (bis 2020) laufen, aber noch nicht auf den Apple-Silicon-Chips (ich habe einen M2 von 2023). Wundert mich etwas, dass eine nagelneue WA-Version das noch braucht.

Auf die Idee, dass es daran liegt, hat mich übrigens ChatGPT gebracht. Das Tool ist wirklich brauchbar!

CU
Olaf

Die Welt ist ein Jammertal ohne Musik. Doch zum Glueck gab es Bach, Beethoven, Haendel und Goethe (Helge Schneider)
bei Antwort benachrichtigen
Andreas42 Olaf19 „Danke euch beiden! Anscheinend bin ich gezwungen, die Methode über den Browser zu nehmen. Die App funktioniert bei mir ...“
Optionen

Du kannst das Web-Interface von Whatsapp im Browser ja einfach mal testen.
Der Link ist einfach: https://web.whatsapp.com/

Der Rest ergibt sich von selbst: da wird ein QR-Code angezeigt, den man am Smartphone scannen muss (unter dem erwähnten "Verknüpften Geräten" ist das bei mir in Android).

Man kann fast alles machen, was die App unterstützt(*), muss sich aber evtl. erst an die leicht geänderte Bedienung gewöhnen. Zudem fehlt bei mir dieser "AI-Ring" (was ja kein Nachteil sein muss).

(*)Im Staus taucht da bei mir aktuell die Meldung auf, dass man evtl. nicht jede Funktion nutzen kann, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, um was es da geht.

Gott2 wird noch richten, ob diese Antwort zielfuehrend ist oder nicht.
bei Antwort benachrichtigen
Olaf19 Andreas42 „Du kannst das Web-Interface von Whatsapp im Browser ja einfach mal testen. Der Link ist einfach: https://web.whatsapp.com/ ...“
Optionen

Hat alles funktioniert!

Und jetzt weiß ich auch wieder, was mir an WhatsApp auf dem Laptop damals nicht gefallen hat: dass ich mich jedes Mal wieder aufs Neue mit QR-Code auf meinem Handy authentifizieren muss. Ich verstehe nicht, warum nicht einmal ausreicht.

In der Liste der verknüpften Geräte erscheint der Firefox von meinem Laptop nun zweimal, einmal von gestern, einmal von heute, so als wären das verschiedene Geräte. Dabei ist das heute doch nur eine neue "Sitzung".

Kapier ich nicht.

CU
Olaf

Die Welt ist ein Jammertal ohne Musik. Doch zum Glueck gab es Bach, Beethoven, Haendel und Goethe (Helge Schneider)
bei Antwort benachrichtigen
gast1000 Olaf19 „Hat alles funktioniert! Und jetzt weiß ich auch wieder, was mir an WhatsApp auf dem Laptop damals nicht gefallen hat: dass ...“
Optionen

Einfach entfernen...

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
bei Antwort benachrichtigen
andy11 Olaf19 „Hat alles funktioniert! Und jetzt weiß ich auch wieder, was mir an WhatsApp auf dem Laptop damals nicht gefallen hat: dass ...“
Optionen

Auf deinem IPhone und WhatsUp in den Einstellungen, findest du

die Verknüpften Geräte. Anhand der letzten Verwendung, siehst

du auch den FF von gestern. Den kannst du dann  da löschen. Ich

gehe da aber von einer Online Verwendung aus. Also nicht mit

der "Neuen" Webanwendung. Andy

Entweder helfen (koennen!!!) oder Klappe halten!
bei Antwort benachrichtigen
Olaf19 andy11 „Auf deinem IPhone und WhatsUp in den Einstellungen, findest du die Verknüpften Geräte. Anhand der letzten Verwendung, ...“
Optionen

Löschen / Entfernen bringt ja nichts. Er fragt ja beim nächsten Mal wieder danach. Dann kann ich den Firefox-Eintrag von diesem Mal löschen, und beim nächsten Mal fragt er schon wieder...

@Andreas, nein, Cookies hatte ich nicht gelöscht, allerdings den Browsercache ("Storage-Ordner").

CU
Olaf

Die Welt ist ein Jammertal ohne Musik. Doch zum Glueck gab es Bach, Beethoven, Haendel und Goethe (Helge Schneider)
bei Antwort benachrichtigen
andy11 Olaf19 „Löschen / Entfernen bringt ja nichts. Er fragt ja beim nächsten Mal wieder danach. Dann kann ich den Firefox-Eintrag von ...“
Optionen

Frau macht das schon sehr lange auf Ihren Win11 Laptop.

Einmal eingerichtet, "Webanwendung" nicht mit dem Browser,

wird nie wieder was gefragt. Aber ich lese oben, das du da

Probleme hast auf einem Mac. Da kann ich nicht mitreden.

Andy

Entweder helfen (koennen!!!) oder Klappe halten!
bei Antwort benachrichtigen
Andreas42 Olaf19 „Hat alles funktioniert! Und jetzt weiß ich auch wieder, was mir an WhatsApp auf dem Laptop damals nicht gefallen hat: dass ...“
Optionen

Bei mir läuft das teilweise über Monate ohne Neuanmeldung. Lässt du Cookies oder Browserdaten beim Schließen Löschen?

Erst wenn ich ich mich länger nicht am Browser angemeldet habe, muss ich mich neu verbinden/anmelden.

Gott2 wird noch richten, ob diese Antwort zielfuehrend ist oder nicht.
bei Antwort benachrichtigen
andy11 Olaf19 „WhatsApp: Sicherheitslücke auf Apple-Systemen“
Optionen

Danke Olaf. Bin auch nicht betroffen. Gruß Andy11

Entweder helfen (koennen!!!) oder Klappe halten!
bei Antwort benachrichtigen