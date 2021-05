„WhatsApp: Scare-Spam per Kettenbrief“

Diesen Müll habe ich auch bekommen.

Nach kurzer Internet-Recherche (beim Spiegel) habe ich das dann gelöscht.

Leider ist es so, dass eigentlich niemand auf einen anderen Messenger umsteigen will, z.B. Signal.

Und was Facebook & Co. anbelangt, es gibt tatsächlich noch Leute, die in keinem sozialen Netzwerk sind, z.B. meiner einer.