„Whatsapp: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist Verarschung“

Uups - gerade gesehen:



https://www.nickles.de/thread_cache/539197532.html#_pc



Meine Meinung steht mit drin. Was das Nutzen von Messengern betrifft, so läuft das bei mir per Jabber-Account mit XMPP und OTR.



https://mtmedia.org/manuals/jabber-otr/



Nutzt man das tatsächlich als reinen Messenger statt für den anderen Schickimicki mit, ist es zu verschmerzen, dass sich Dateien nicht verschlüsseln lassen.



Fakt ist ebenfalls, dass man dabei relativ einsam ist, andererseits senkt das meinen Desinformations-Müll und es bleibt mehr zeit für Wichtiges. Damit kann ich aber leben und FB und Co. sind für mich rote Tücher - brauche ich nicht und will ich auch nicht;-)