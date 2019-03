„Westentasche war gestern, jetzt kommt das Ratzefummel-Format!“

wenn ich mir die Smartphones so von meinen Söhnen und Kollegen ansehe, die passen nicht wirklich mehr in die Hosentasche und wenn dann nur mit Mühe.

Das stimmt allerdings, das ist eine Ausnahme, die man damit erklären kann, dass das Smartphone mehr und mehr Funktionalität übernimmt, die früher dem Desktop-Computer vorbehalten war. Damit dies einigermaßen komfortabel möglich ist, braucht man größere Geräte für großflächigere Displays.

Aber dass man heutzutage die Funktionalität eines ganzen Tonstudios in einem Laptop verschwinden lassen kann oder in einem Computer für die Hosentasche (Smartphone) mehr Rechenleistung als in einem waschmaschinenformatigen Großrechner von 1980 steckt, ist schon ein eindrucksvoller Gesamttrend in Richtung "Mikrofizierung" (habe ich mir gerade so ausgedacht ;-)).

CU

Olaf