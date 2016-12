„Werbeblocker: Auch Spiegel-Online verliert vor Gericht.“

Gestern war ich mal bei RTLnow. Ne Sendung angeklickt und es kam erst mal Werbung. Ok. Also in einem anderen Tab weiter gesurft. Wieder zurück lief immer noch Werbung. Also wieder im anderen Tab weiter gesurft. Wieder zurück, wieder Werbung. Dieselbe! Sobald ich den Tab wechsle, stoppt die Werbung und läuft beim erneuten Anklicken weiter. Anders als beim TV kann ich hier nicht mehr zappen, ich MUSS die Werbung ansehen, sonst gehts nicht weiter! Ok, hab ich gemacht. Danach wurde der Stream geladen. Der lud ewig und so tabbte ich abermals. Aber es kam nix. Viel Werbung für nix. Sachen gibts...