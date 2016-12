„Weltpremiere Mi Mix mit randlosem Display - das Smartphone der Zukunft?“

Ohhhhh meiiin Gott. Daaaas muss ich haben!!!

Ne mal ehrlich. Mag ja sein, das ich nicht qualifiziert genug rüberkomme, um mir überhaupt ein Kommentar leisten zu dürfen. Aber die News über dieses bahnbrechende Gerät verfolgen mich heute schon auf allen Plattformen den ganzen Tag, und so MUSSTE ich mir mal das Vid anschauen. Und ich muss sagen... : mhhh....

Wo ist jetzt der große Wurf? Ich meine, ich fand ja rein vom Design das Samsung Edge mit seinem abgerundeten Display recht ansprechend, habe mir aber trotzdem keines gekauft. Lediglich hab ich über alle gelächelt, die es sich gekauft haben. Ok, es gefällt.

Nur bevor ich zu weit aushole: Wie Micha schon schrieb, ein größeres Display, mit weniger Rahmen. Mehr nicht.

Also: ich hab schon OLED Displays gesehen, in der Größe von ganzen Fensterscheiben. Displays als solches gibt's heute schon als Folie. OK, für´n Handy muss da noch ne Touchsensfolie und ner Glas/Plasteabdeckung drauf, und eben für die Abdeckung, eben noch ein stabiler Rahmen.

Aha, Rahmen, das ist also die Innovation, Stabilität (Hosentaschen) mit so wenig Rahmen wie möglich. Warum ist also das 0815 Display der Kracher?

Versteh ich jetzt nicht. ;)

Was für mich der Kracher wäre, nachdem es ja nun Octacore, NFC, Fingerprint, G-Sensor, GPS, Multiband, nahezu unbegrenzte Speicherkapazität, Kompass, riesige hochauflösende Displays usw. usw. usw. alles schon gibt, nix davon neu ist, wenn ich:

Meinen 70x150mm Hochleistungscomputer, Telefon, Smartphone, Phablet, oder was auch immer, zusammen rollen und wie früher in die Hosentasche stecken könnte, und der Akku wieder ne Woche hält.

Anstatt mir: für das Scheiß teure Teil noch ne Panzerglasfolie, Hardcover, Softcase, Powerbank , und ne extra Handtasche kaufen zu müssen.

Aber so sieht das Ziel dann schon eher nach nem Abklatsch vom Vaio VGN-P11Z/R aus, den ich dann sogar fast noch bevorzugen würde! ;)

Es war also alles schon mal da.... Prost