„Verarschung bei Internetgeschwindigkeit offiziell bestätigt“

Das Ergebnis ist nicht wirklich überraschend, wenn man weiss, wie in der IT-Branche kalkuliert wird. Angenommen, man bietet einen Dienst für 1000 verschiedene User an. Dann macht man Auswertungen, wieviele davon im Durchschnitt gleichzeitig angemeldet sind und richtet die Infrastruktur danach aus. Wenn jetzt natürlich nach der Arbeit alle in Ihren Wohnungen Online streamen, müssen diese sich die Bandbreite ihres Internetknotens teilen. Das ist wie in der Rush-Hour auf den Strassen. Es können nicht alle gleichzeitig die theoretisch möglich Bandbreite ihres Anschlusses nutzen. Sonst wären Preise wie teilweise 20 €/Monat nicht realisierbar.

Auf der letzten Meile habe ich auch laut Router an der TAE-Telefondose auch die volle VDSL 50-Bandbreite. Das bedeutet aber nicht, dass ich die Raten auch wirklich immer voll nutzen kann.

Da gibt es auch schon mal gelegentlich Tempoeinbrüche, aber bei mir wäre das Jammern auf hohen Niveau.

Erst wenn alle Gebiete flächendeckend ausreichend mit Glasfaser ausgestatt sind, könnte es zukünftig besser werden.

Gruß Alex