„USB-Sticks mit 2 TByte für weniger als 20 Euro“

Ebay. Hier wird ein USB-Speicherstick mit angeblich "2 TB" Speicherkapazität für 15,99 Euro angeboten, Versandkosten inklusive. (Foto: Screenshot Ebay).

Auf Online-Verkaufsplätzen werden aktuell USB-Sticks mit irren Kapazitäten zu lächerlich günstigen Preisen angeboten. Hier droht ein enormes Reinfallpotential, die Verbraucherzentrale warnt.

(Originalmitteilung) Sie sind handlich wie ein Schlüsselanhänger, packen angeblich satte zwei Terabyte (TB) Daten und kosten gerade mal zwischen 20 und 50 Euro. Solche kleinen USB-Sticks finden sich zuhauf auf großen Onlinemärkten wie Amazon und eBay oder dem China-Konkurrenten Aliexpress.

Tatsächlich gibt es einen derartigen Wunderstick, der locker mehrere 100.000 Digital-Fotos speichern kann – allerdings mit den eher klobigen Maßen von 72 x 27 x 21 Millimeter. Im Januar präsentierte die Firma Kingston ihren Daten-Knubbel als Innovation, erst mal ohne Preisangabe. Die hat Amazon just nachgereicht: 4062 Euro und 49 Cent.

Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, welche Erfahrungen Käufer der Billigware machen mussten: "Auf dem Stick ist nicht annähernd so viel Speicherplatz wie angegeben." Sie beschwerten sich unter anderem bei uns und der Fachpresse.

Plötzlich sind Daten verschwunden

Dennoch fallen selbst Händler auf die Fakes aus Fernost herein. So hatte sich etwa ein eBay-Profi – in der Hoffnung auf Gewinn – gleich massenweise mit ihnen eingedeckt. Seine Prüfsoftware meldete: "Alles ohne Fehler". "Jeder einzelne Stick" zeigte die verheißene Speicherkapazität an.

Doch dann der Horror. Testweise überspielte "Daten waren verschwunden". Gerade mal ein paar Gigabyte waren auf dem Stick gelandet. Daraufhin verhökerte der Geprellte die Chinaware "als Partyspaß oder Schlüsselanhänger" für ein paar Euros.

Doch längst nicht jeder Verkäufer handelt so ehrlich. Zumeist werden die USB-Sticks kommentarlos angepriesen: "Top Qualität", "neue Generation" oder "100% geprüft", verständlicherweise oft "ohne Garantie und Rücknahme".

Aussicht auf einen seriösen Kauf bietet nicht mal ein eBay-Händler aus Hongkong, der die Lieferzeit für seinen "2-TB-Stick" (19,99-Euro) auf "10-20 Gottesdienst Tage" ansetzt. Wir sind jedenfalls überzeugt: Da hilft auch kein Beten.

Michael Nickles meint: Ich hab nach Eingang der Mitteilung von der Verbraucherzentrale gleich mal nach "usb stick 2 tb" gegoogelt und sofort das oben im Bild gezeigte Angebot auf Ebay gefunden. Der Nepp findet also aktuell immer noch statt. Auch ungeprüft ist sicher, dass es sich bei diesem Ebay-Angebot nur um Betrug handeln kann. Es wird klipp und klar mit 2TB Speicherkapazität geworben. Zwar fallen die Speicherpreise permanent, wir sind aber noch verdammt weit davon weg, dass 2TB nur rund 16 Euro kosten - egal auf welchem Datenträger. Opfer solcher Angebote sind also ganz klar technische Laien, die keinen blassen Dunst vom Stand der Dinge haben. Ein näherer Blick auf das Ebay-Angebot zeigt, dass der chinesische Anbieter wohl bereits 24 Opfer gefunden hat. Bislang hat er bereits 27 Bewertungen gekriegt und Ebay bescheinigt ihm auch 100% positive Bewertungen. Ich gehe davon aus, dass die sogar richtig sind. Wer so dumm ist zu glauben, dass er für 16 Euro 2 TB kriegt, der vergibt bestimmt auch sofort eine sehr gute Benotung sobald der Stick eingetroffen ist. Ich wage zu behaupten, dass viele der Opfer mit dem Stick sogar langfristig zufrieden sein werden, weil sie ihn gar nicht voll mit Daten kriegen. Ich erinnere mich an einen befreundeten Rentner der mich bat ihm eine externe USB-Festplatte zu kaufen, weil er dringend seinen "sehr großen" Bildbestand backupen wollte. Ich habe ihm damals eine 512 MByte Platte mitgenommen, weil es da grad ein gutes Angebot habe. Danach fuhr ich zu ihm und wir haben gemeinsam den großen Bildbestand backupt, den er in mehreren Jahren angesammelt hat. Das Backup war so schnell fertig, dass ich erst dachte es sei was schief gelaufen. War es nicht. Es braucht halt nur ein paar Sekunden um ein paar hundert Bilder zu sichern. Vermutlich ist die Platte (heute nach rund 3 Jahren) immer noch zu 99 Prozent frei. Der 2 TB Fake-Speicherstick (der vermutlich durchaus real ein paar GByte bietet) hätte also auch in diesem Fall "ewig" gereicht. Blöd ist es halt, wenn der Stick irgendwann voll ist und es zwangsläufig "knallt", alle Daten futsch sind.