„Ubuntu in Zukunft ohne Unity“

Unerwartet hat der Gründer von Canonical, der Firma hinter Ubuntu, in einem Blogbeitrag verkündet, dass Ubuntu die Entwicklung seiner Oberfläche Unity aufgeben und mit Ubuntu 18.04 zu GNOME zurückkehren wird.

Das auch Ubuntu-Phone eingestellt wird, ist dann schon nur noch eine Randnotiz. Dieses Betriebssystem ist nur auf einer Handvoll Smartphones nutzbar gewesen. Kennern sagt auch noch Mir etwas. Damit ist nicht die Raumstation, sondern ein von Unity 8 verwendeter Fenstermanager gemeint, welcher ebenfalls eingestellt wird.

Die Zukunft sieht Mark Shuttleworth weiterhin in Ubuntu selbst, aber auch in der Cloud und dem Internet der Dinge, auf die sich Canonical nun konzentrieren will.

Links:

https://www.golem.de/news/ubuntu-canonical-gibt-unity-8-und-smartphone-konvergenz-auf-1704-127171.html

Quelle: insights.ubuntu.com Andreas42 meint:

Streng genommen hat Canonical nur die Entwicklung von Unity 8 eingestellt und kegelt nun gleich alles raus, was mit dran hing. Unity 8 wäre die nächste Unity-Oberfläche geworden, die erstmals sowohl auf dem Desktop und auf Smartphones zum Einsatz gekommen wäre.

Vergleichbar war dieser parallele Einsatz mit der Kacheloberfläche von Windows 10, die ja auch auf dem Desktop genutzt werden kann und auf den Windows 10 Smartphones ebenfalls eingesetzt wird.

Als Folge der Einstellung von Unity killt Canonical nun auch Unity 7, die Version von Unity die aktuell in Ubuntu als Desktop verwendet wird. Das finde ich durchaus Schade.

Im Gegensatz zu etlichen anderen Users sehe ich Nutzeroberflächen generell nüchtern: eine GUI ist nur eine GUI.

Mit Unity als GUI habe ich seit ihren Ursprüngen im Ubuntu Netbook-Remix sehr gerne gearbeitet. Ich finde die Reduzierung auf das Wesentliche gut und auch, dass die Fenster-Icons Links stehen, ist mir inzwischen so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich das z.B. unter Xubuntu immer als erstes einstelle. Ich habe übrigens auch keine Probleme dann wieder mit Windows zu arbeiten.

Wie Canonical nun GNOME in Ubuntu einbinden wird und was aus der GNOME-Variante von Ubuntu wird, wird sich zeigen müssen. Verlautbarungen dazu gibt es noch nicht. Hier müssen wir User abwarten - wie immer...

Hinweis: Vielen Dank an Andreas42 für das Verfassen der News. Diese News stammt von einem Nickles.de-Teilnehmer. Die Nickles.de Redaktion übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt und die Richtigkeit dieser News. Bei Nickles.de kann übrigens jeder mitmachen und News schreiben. Dazu wird einfach in einem Forum ein neues Thema begonnen und im Editor die Option "News" gewählt.