„Terminalarm: Aktionstag und Demo in Berlin gegen Rundfunkbeitrag“

Welcher Minister hat da seine Hände im Spiel?

Jetzt mal ernsthaft: das stehen die Veranwortlichen und Verursacher doch ganz klar fest und dann komm die Frage nach einem Minister?

Vielleicht sollte man den Verteidigungminister ansprechen, also unsere Uschi. Da hätte man dann wenigstens die Mittel zur Hand um die Privaten dem Erdboden gleich zu machen. Was auch nur eine Nivauangleichung an die Realität wäre.

Die Schuldigen sind hier natürlich ganz alleine die Privaten Sender! Niemand, sonst!

Außerdem wird im Voraus nicht darauf hingewiesen, man kauft die sprichwörtliche 'Katze im Sack'.

Da kann man sich drüber streiten: ok, die schreiben dass nicht fett auf ihre Anzeigen "Stellen Sie JETZT um und NIX GEHT MEHR!", aber wenn man die Situation in den letzten Jahren verfolgt hat, dann sieht man, dass die Privaten dass genauso schon bei SAT und Kabel durchgezogen haben: HD-Sender sind verschlüsselt, Vorspulen, Aufzeichnen usw. geht nur, wenn der liebe "Private Herrgott" gerade mal gute Laune hat - meistens hat er keine.

Bei SAT sind die privaten nur als SD kostenfrei empfangbar. In HD muss man ein "HD+"-Abo abschließen. Also im Prinzip das, was man nun gerade bei DVB-T2 einführt. Die Einschränkungen beim Speichern und Spulen bestehen analog.

Auf den ersten Blick sieht das beim Kabel anders aus. Als Kabelnutzer kann ich aber sagen: das sieht wirklich nur so aus...

Im Kabel sind heute noch die privaten in SD unverschlüsselt empfangbar, wenn man denn einen TV-Kabelanschluss bezahlt. Der einzige Vorteil ist, dass HD-TV oft mit im 3Play-Angebot mit drin steckt, man das also mit Telefon und Kabelinternet mitbezahlt (wie ich im Moment).

Die HD-Kanäle sind verschlüsselt und auch mit einer aktiven Schlüsselkarte kann man die privaten nur sehr eingeschränkt aufzeichnen und spulen.

Wer kein Paket nutzt, dass die Privaten in HD enthält, darf natürlich dafür extra zahlen.

OK, jetzt ist also auch DVB-T2 dran. vermutlich geht den Chefs der Privaten Nachts einer ab, wenn sie an die jetzt erwarteten Gewinne ihrer (offenbar für blöd gehaltenen) Nutzer denken!

Das man im Moment die Privaten (noch) in SD frei über SAT und Kabel empfangen kann, liegt an einer Entscheidung des Kartelamtes von 2013: http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Entscheidungen/Kartellverbot/2012/B7-22-07.pdf?__blob=publicationFile&v=3

Die "Grundverschlüsselung" wurde aufgehoben. Soweit ich weiß für 10 Jahre.

Man muss es beim Namen nennen: die Privaten scheißen auf ihre wichtigsten Kunden - die TV-Zuschauer!

Das ist die einzige Erklärung, abgesehen von einem generellen "Die sind zu doof, um geradeaus zu laufen", die erklären, warum die so verblendet sind zu glauben, die Zuschauer würden ihnen Millionengewinne für nixtun bringen, einfach nur so, indem man Zusatzgebühren erhebt und jeden Komfort beschneidet.

Die einzige Antwort darauf kann und darf eigentlich nur lautet: viel Spas mit garnix! Sollen die Privaten doch sehen, wie sie ohne Kohle und Zuschauer vor die Wand fahren!

Verdient hätten sie es, so wie damals die Musikindustrie, die ihren eigenen Kunden kein Vertrauen entgegen brachte und deshalb absichtlich beschädigte Musik-CDs auf den Markt brachte; keine Garantie übernahm, dass die Scheiben überhaupt irgendwo abgespielt werden konnten; das dann "Kopierschutz" nannten und ein Gesetzt durchdrückten, dass das Umgehen verbot.

Zu helfen ist den Privaten jedenfalls nicht mehr...

Die üblichen Medien haben das Thema inzwischen auch schon entdeckt:

http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/insider-packen-aus-wer-hd-sehen-will-muss-leiden-a-697340.html

http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/dvb-t2-das-ende-des-kostenlosen-fernsehens-a-1130716.html

Im Netz herrscht die Meinung vor, dass Streaminganbieter die bessere Alternative zu den abgedrehten privaten Sendern sind - auch wenn die Angebote im Netz ebenfalls nicht kostenlos sind. Als Beispiel hier ein Artikel:

http://www.giga.de/zubehoer/amazon-fire-tv-2015/specials/amazon-fire-tv-gute-alternative-zu-dvb-t2-hd/

In diesem Artikel wird extra auf ein Angebot ohne echte TV-Senbder verwiesen, also Netflix&Co).

Bis dann

Andreas