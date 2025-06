Spielzeug: Tims Mondrakete kommt von Lego

Den linken Herren kennt vielleicht noch der ein oder andere.





Der kleine neben ihm davon bringt uns zum Thema.



Mit Lego Ideas hat Lege Fan-Designern die Möglichkeit geschaffen eigene Vorschläge einzureichen. Bekommt ein Vorschlag genug Zustimmung von den Fans, wird geprüft, ob man ein Lego Set daraus machen kann. Das hat in der Vergangenheit schon interessantes hervorgebracht, z.B. eine Saturn V oder das Yellow Submarine der Beatles.



Jetzt hat es wieder eine Mondrakete geschafft und wird ein offizielles Lego-Set werden. Die bekannte Mondrakete aus den Tim&Struppi Comics.

Quelle: www.stonewars.de Andreas42 meint:

Keine Ahnung, was die Mitleser hier so denken. Ist halt Kinderkram für Erwachsene. Aber dieses Set könnte sich irgendwann bei mir materialisieren. Bei mir fällt die Tim&Struppi Zeit mit meiner Lego-Zeit zusammen, die dann vom Atari VCS und C64 abgelöst wurde. Ist also ein Rücksturz zur Erde meiner Kindheit. (Ja, dass war eine Anspielung auf Raumschiff Orion - obwohl: so alt bin ich dann doch nicht.)



Allerdings ist Geduld gefragt: bis zur Veröffentlichung kann es noch ein Jahr (oder länger) dauern.

Übrigens ist parallel ein Godzilla-Set akzeptiert worden und wird umgesetzt, das dürfte dem Wesen einiger Mitleser hier vielleicht mehr entsprechen.