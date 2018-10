„Schnelle Leitung auf dem Land: Bauern legen selber Hand an!“

Hi!

Die Diskussion um mögliche Funk-Alternativen ist vermutlich durchaus berechtigt. Ich persönlich tippe, dass der Ausbau in der Praxis so wie bei mir ist (Vorort von Münster): für's Smartphone draußen reichts meistens, im Haus geht fast nichts und man will dann eigentlich doch lieber was stabiles.

Zudem klingt der Artikel irgendwie so, als wollten die Bauern die Ikomplette nternetversorgung übernehmen, dem ist aber (in meinen Augen) nicht so. Was dort gemacht wird, ist die Erschließung mit Glasfasserkabel bis kurz vor die Häuser (eigentlich sogar nur die Verlegung von Leerrohren; siehe Unten). Das macht Sinn vor dem Hintergrund, dass die behäbige Tante Telekom, da gerne mal schnell ausrechnet, dass das zu teuer wird und nicht aktiv wird. Die Gemeinden treiben daher oft aus ureigenem Interesse die Erschließung voran und planen den Ausbau dann in Eigenregie.

Z.B. hier beschrieben: https://www.teckbote.de/startseite_artikel,-buerger-wollen-schnelles-internet-_arid,205882.html

Der von Olaf verlingte Artikel geht auf andere Berichte aus dem Münsterland zurück. Hier haben sich mehrere "Buddelvereine" gegründet oder sind in Gründung (der Begriff ist kein Witz, damit kann die Artikel finden).

Hier ein Artikel vom September 2017, der die groben Zahlen bereits enthält: https://www.wn.de/Muensterland/2989411-Buddelverein-Bauern-und-Breitband-Buddel-Offensive-Landwirte-ergreifen-selbst-Initiative-fuer-schnelles-Internet

"Die Landwirte legen das Leerrohr, der Netzanbieter sorgt fürs Glasfaserkabel, Kreis und Kommunen besorgen den Support."

Fotos, von einem solchen Ausbau: https://www.agrarheute.com/land-leben/glasfaser-aussenbereich-volles-rohr-fuers-schnelle-netz-546863

Der >"Trick" besteht wohl darin, dass die Buddelvereine zusammen mit den Gemeinden und einem (lokalen?) Internetanbieter, die Anschlüsse realisieren und dann auch die dafür bereitgestellten Fördermittel abrufen können. Die Buddelveine bringen dann einen Teil der Erdarbeiten ehrenamtlich, was die Sache dann insgesamt finanzierbar macht.

Die gute alte Tante Telekom hat übrigens inzwischen erkannt, dass man sich damit auch Vorteile verschaffen kann, wenn man das mit ausnutzt.

https://www.golem.de/news/landkreise-wo-die-telekom-den-glasfaserausbau-verzoegert-1809-136467.html

Aber das macht offenbar nicht nur die Telekom: https://www.golem.de/news/diginetz-gesetz-trittbrettfahrer-beim-glasfaserausbau-sollen-gestoppt-werden-1808-135860.html

