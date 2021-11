Schnäppchenalarm: Poco M4 Pro 5G zum Sonderpreis ab 174 Euro

Gerade neu vorgestellt...

Wer ein sehr interessantes Preisbrecher-Smartphone haben möchte muss jetzt schnell sein: in seiner letzten Präsentation 2021 hat Xiaomi am 9.11.2021 um 13 Uhr das neue Poco M4 Pro 5G Smartphone vorgestellt.

Das Gerät gilt - wie sein Vorgänger M3 Pro 5G - als Preisbrecher-Smartphone, das neben sehr attraktiver Ausstattung auch bereits den neuen 5G Funkstandard unterstützt.

Anlässlich des Produktstarts gibt es eine Preisaktion vom autorisierten Xiaomi-Partner Goboo. Dieses Versandhaus hat sich auf Xioami-Produkte spezialisiert, bietet alle Weile extrem attraktive Preise.

Versendet wird schnell und kostenlos von Spanien aus, sichere Paypal-Bezahlung wird unterstützt. Goboo verspricht 2 Jahre Garantie und einfache Rückgabemöglichkeit.

Nickles.de hat seit gut einer Woche ein Poco M4 Pro 5G im Test, der Artikel wird nach Fall der Berichtssperre umgehend nach diesem Schnäppchentipp veröffentlicht.

Auf die Schnelle hier die Highlights des Poco M4 Pro 5G:

- gute Mittelklasse-CPU, MediaTek Dimensity 810

- erstes Poco mit 50 Megapixel Kamera

- Ultrawide Linse mit 104 Grad Aufnahme

- sehr attraktives Preis-Leistungsverhältnis bei Speicherausstattung

- und vieles mehr

Aktuell gilt es wie gesagt schnell zu sein.

Bis 10.11.2021 gibt es für Besteller einen tollen Preisnachlass:

Version Original Price Early-bird Price Limited Coupon Code exclusive Final Price 4+64GB 229€ 199€ -20€ -5€ 174€ 6+128GB 249€ 219€ -20€ -5€ 194€

*coupon(pick up on product page automatically)

*code (Enter the discount code in the promo code box)

*code exclusive:GobooP6

Der attraktivste Deal ist gewiss das 6+128 GByte Modell für 194 Euro statt 249 Euro. Mehr Smartphone für's Geld dürfte aktuell kaum zu kriegen sein.

Wer mag kann den folgenden Test von Nickles.de abwarten, Schnäppchenjäger schlagen sofort zu: zur Poco M4 Pro 5G Preisaktion von Goboo.

Hinweis: Der obige Link ist ein Affiliate-Link, Nickles.de verdient bei Bestellungen ein paar Euro mit.