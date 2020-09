Röhrenfernseher legt über lange Zeit DSL-Verbindungen eines ganzen Dorfes lahm

Presse schreibt nur was sie weis, wenn Du Die damit auseinandersetzen möchtest: https://www.bfs.de/DE/themen/emf/hff/einfuehrung/einfuehrung.html

Im Prinzip hat jedes elektrische/elektronische Gerät Störfelder, mahl mehr, mal weniger, dort hats gepasst. Röheren-TV und DSL.

Spiel mal am Handy ein MP3-Lied ab und halte es näher an ein Schaltnetzteil, oder nah an einem PC-Prozzi, oder Mikrowelle Was für eine verseuchte Welt. Das sind Inpulsgeräusche.

Deshab haben mache nachts eine Netzfreischaltung, um im Schlaf nicht "gestört" zu werden. ...und wohnen nah an einen DVBT 100KW Sender.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_DVB-T-Sender_in_Deutschland

Ich übertreibe, Grillen ohne Grill machbar, die Suppe im Plastik-Topf bleibt länger heiss. Für leute mit Herzschrittmacher kanns gefählich werden. Wirklich.

Handys geben belannterweise auch heftig Impulse raus, heisse Ohren und Hirn kennt jeder nach 2 Stunden Telefonat. Kein Monteur darf nicht ohne Freischaltung auf einen Handymast, ansonsten wird er gegrillt. Oder denk an die messbar hohe Radarstrahlung in Berreich der Flughäfen.

Witzi find ich das trotzdem witzig mit dem RöhrenTV. Da kommen die besten Techniker nicht drauf, weil Röhrentechnik in edr Ausbildung fehlt.