Randlos-Smartphone-Revolution geht weiter: Xiaomi Mi Mix 2 jetzt erhältlich

Vor knapp einem Jahr hing der Smartphone-Branche weltweit die Kinnlade restlos runter. Der chinesische Hersteller Xiaomi präsentierte das, was zuvor noch keiner geschafft hat: ein Smartphone mit nahezu randlosem Display.

Beim Mi Mix nimmt das 6,4 Zoll Display sensationelle 91,3 Prozent der Gehäuseoberfläche ein, das Gerät ist damit nur minimal größer als beispielsweise ein Iphone 7 Plus, das nur ein vergleichsweise "mickriges" 5,5 Zoll Display hat.

Die Maximierung des Displays erforderte enorme technische Kniffe. Wo kein Rand mehr ist, ist kein Platz für Lautsprecher oder Kamera. Inzwischen gibt es einen "Randlos-Trend", auch sehr günstige China-Geräte bieten sowas inzwischen beziehungsweise versuchen das.

Maximale Display-Größe und gleichzeitig auch hohe Highend-Leistung innen drinnen bietet aber nur das Xiaomi Mi Mix beziehungsweise bot. Denn: ab sofort ist der Nachfolger Mi Mix 2 erhältlich. Im Rahmen einer befristeten Aktion bietet Gearbest das Gerät aktuell für 578 Euro an (aktueller Preis hier).

Wenn ich das nötige Kleingeld hätte beziehungsweise mir über 500 Euro für ein Smartphone nicht einfach zu viel wären, dann würde ich das Mi Mix 2 jetzt nicht kaufen. Dann hätte ich es bereits längst gekauft! Diskussionen sind bei diesem Gerät sinnlos, da es schlichtweg einzigartig ist. Maximale Displaygröße bei machbar kompaktestem Gehäuse: das ist das Rezept das taugt und genau das tut das Mi Mix 2 wie schon sein Vorgänger.

Das Display ist jetzt (leider) nur noch 5,99 Zoll groß, es nimmt dafür aber gar 93 Prozent der Frontseitenfläche ein. "Leider", weil ich halt ein Fan großer Displays bin, die 6,4 Zoll meines Mi Max nicht mehr missen möchte. Derart große Display sind natürlich Geschmackssache, viele bevorzugen kleinere Displays (auch wenn ich das für unsinnig halte).

Wer ein außergewöhnliches Smartphone sucht, kann beim Mi Mix 2 nichts falsch machen. Einziger Haken: das Ding gibt es aktuell nur per Bestellung in China. Garantieabwicklungen sind hier selbsterklärend viel kniffliger (bis fast unmöglich) als beim Kauf in Deutschland. Zugreifen sollte in diesem Fall also wirklich nur der, dem der Preis nicht weh tut.