Phishing-Mails vom Original-Server eines Bundesministeriums verschickt

"Das Computermagazin C't entdeckte mehrere Spam-E-Mails, die auf diese Weise versendet wurden und konnte selbst eine authentisch wirkende Phishing-E-Mail als Proof-of-Concept (PoC) generieren.



Diese versprach einen einmaligen Haushaltsbonus von 600 Euro, sofern die betreffende Person verschiedene Daten auf einer verlinkten Webseite angebe. Erst unter diesem Text wurde die eigentliche Newsletter-Anmeldung mitsamt Bestätigung gesendet, die im Beispiel des Magazins eher wie ein Footer wirkt. Der Absender ist die echte Newsletter@bmfsfj.de-E-Mail-Adresse.

(...)

Wurde der HTML-Code des Feldes zum Eingeben des Namens zudem lokal bearbeitet, beispielsweise mit den Entwickler-Tools des Browsers, konnte dieses in ein Textarea-Feld abgeändert werden, in welches sich auch problemlos Zeilenumbrüche eintippen lassen. So kam die mehrere Absätze lange Mail des Magazins zustande."

joseph3 meint: Diese Idee finde ich aus technischer Sicht echt pfiffig, an so etwas habe ich bisher noch gar nicht gedacht.



Mit dem Original-Absender sowie verschickt vom Original-Server hebelt man alle mir bekannten technischen Prüfroutinen aus. Also heißt das, zukünftig noch misstrauischer zu sein als bisher.