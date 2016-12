„Java 8 Update 111 schließt 7 Sicherheitslücken, davon 3 kritische...“

Olaf, hier klinke ich mich ungefragt wieder ein:

Was spricht denn dagegen?

Manchmal, das ist bei mir so und wird bei Michael der Fall sein, sind die Verhältnisse zur Abgabe der Steuererklärung eben nicht so einfach.

Durch die Erklärung unter Zuhilfenahme einer Steuersoftware kann man eben die Fehlerhäufigkeit im Steuergestrüpp minimieren, ohne die Dienste eines Steuerbüros in Anspruch zu nehmen.