„HP liefert kostenlosen Keylogger“

Hawking ist jedoch der Meinung, dass in den nächsten 100 Jahren ein Ereignis eintreten könnte, welches die Erde unbewohnbar macht:



Na jut, dass hätte seit Bestehen der Erde in ihrer jetzigen Form schon immer passieren können und gelegentlich ging es ja gerade so noch gut, wenn man an das Aussterben der Saurier denkt durch einen Meteoriteneinschlag.



Nur wo sollen 7 Mrd. Menschen nebst Versorgungsgrundlage mal eben so fix hin, wenn bis jetzt noch nicht einmal ein möglicher Planet bekannt ist?